Laufende Bauprojekte werden weitergeführt - neue sind nach der Regierungskrise jedoch unsicher ©

Es sind rund 40 große Projekte in der Steiermark: Bundesschulen, die in den nächsten zehn Jahren saniert oder ausgebaut werden sowie neue Standorte. Dazu kommen kleinere Investitionen. "Mehrere Hundert Millionen Euro" sind laut Bildungsdirektion dafür veranschlagt. Noch vor dem Sommer sollte der Plan vom Bund abgesegnet werden. Doch dann kam Ibiza. Die Regierung samt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) trat ab und Interims-Nachfolgerin Iris Rauskala trat an.