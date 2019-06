Kleine Zeitung +

Graz Zwei lebensgefährlich Verletzte bei Verkehrsunfällen

In der Grazer Karl-Huber-Gasse wurde Donnerstagabend eine 28-jährige Frau am Schutzweg von einem Mopedfahrer erfasst. Am Vormittag waren in Andritz zwei Radfahrer kollidiert, auch hier wurde einer davon lebensgefährlich verletzt.