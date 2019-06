Beim Versuch, in eine Trafik in Leibnitz einzubrechen, lösten unbekannte Täter Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Der Sachschaden ist aber groß. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In diese Trafik wurde eingebrochen © Barbara Kluger

Auf eine Trafik in der Frauengasse in Kaindorf an der Sulm (Stadtgemeinde Leibnitz) hatten es Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag abgesehen. Die unbekannten Täter gelangten gegen 2 Uhr über ein angrenzendes Firmengelände zur Rückseite der Trafik. Nach einigen erfolglosen Versuchen in das Objekt zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Laut derzeitigem Ermittlungsstand gelangte zumindest einer der Täter in das Innere der Trafik. Dabei löste er jedoch den Alarm aus, weshalb die Täter ohne Beute flüchteten. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, ist laut Polizei aber hoch.