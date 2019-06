Facebook

Die Feuerwehr musste den Lieferwagen "befreien" © Stadtfeuerwehr Leibnitz

Auch das kann passieren: Der Fahrer eines Paketdienstes nahm, so die Stadtfeuerwehr Leibnitz, am Samstag "in einem Häuserblock eine Kurve zu eng und übersah dabei ein vorstehendes Carportdach". Das Autodach wurde der Länge nach aufgeschlitzt - wobei sich das Gestell so im Lieferwagen verbohrte, "dass es weder ein Vor noch Zurück" gab. Der rechte Hinterreifen hing einige Zentimeter in der Luft ...