Außer Kontrolle Geländefahrzeug in Bärnbach krachte in Wartehäuschen

Ein Lenker verlor in der Nacht auf Sonntag in Bärnbach die Herrschaft über seinen Wagen und fuhr gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle.

© Walter Ninaus/FF Voitsberg

In der Nacht auf Sonntag kurz vor 1 Uhr ist es auf der Kainacherstrasse in Bärnbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Lenker eines Geländewagens verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam auf die linke Straßenseite, touchierte dort einen parkenden Pkw und stieß in weiterer Folge mit voller Wucht gegen ein Wartehaus der Bushaltestelle.