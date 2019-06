Facebook

Tödlicher Unfall auf der Koppentraun © Eva Maria Griese Fotografie und

Tragischer Unfall Sonntagmittag in der Koppentraun im Ausseerland. Nach ersten Informationen war ein Kajakfahrer gekentert. Kameraden schlugen Alarm und versuchten, den Mann zu reanimieren. Der Rettungshubschrauber C14 wurde angefordert - vom Piloten wurde ein Arzt und ein Flugretter per Seil in dem Gelände abgesetzt. Mehr als eine Stunde lang wurde versucht, den Kajakfahrer zu reanimieren, doch er konnte nicht gerettet werden.