Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Einsätze für das Team des Rettungshubschraubers C12 © Jürgen Fuchs

Kein alltäglicher Einsatz: Bei einem Fußballspiel am Sportplatz Pöllau hatte sich ein 19-jähriger Spieler am Samstag gegen 18.40 Uhr an der Hand schwer verletzt - offenbar bei einer Mauer. Der Rettungshubschrauber C12 wurde angefordert, er flog den Verletzten ins Spital.