Auch heute noch wird immer wieder Kriegsmaterial entdeckt (Sujetfoto) © APA

In einem Waldstück in der Nähe der B64 bei Frohnleiten entdeckte ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Weiz in der Nacht zum Samstag einen verdächtigen Gegenstand - ganz offensichtlich Kriegsmaterial. Er erstattete Anzeige, der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde eingeschaltet.