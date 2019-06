Der Landwirt aus Leutschach (Bezirk Leibnitz) wurde nach der Erstversorgung in das Uniklinikum nach Graz geflogen. Bei einem Verkehrsunfall in Leibnitz wurden zudem zwei Personen verletzt.

Mann wurde mit Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen (Sujet) © KK

Schwerer Arbeitsunfall Freitagnachmittag im südsteirischen Leutschach. Ein Landwirt hatte sich bei seinem Anwesen bei einer landwirtschaftlichen Maschine schwer am Unterarm sowie an der Hand verletzt. Die Rettung wurde alarmiert. Der 77-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen.