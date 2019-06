Kleine Zeitung +

Grundversorgung FPÖ nimmt "rotes Asylchaos" in der Steiermark ins Visier

FPÖ zerpflückt die 295 Millionen Euro, die die Flüchtlingskrise in der Steiermark gekostet hat und kritisiert die Anwesenheitskontrolle in Quartieren. Soziallandesrätin Doris Kampus sieht sich in ihrem "steirischen Weg" durch passablen Landesrechnungshofbericht bestätigt.