Brand in Nestelbach © FF NESTELBACH BEI GRAZ/KRATZER

Jetzt steht offiziell fest, was zum Brand in Nestelbach führte, bei dem mehrere Fahrzeuge zerstört wurden. Die Brandursachenermittlung ergab, dass ein technischer Defekt bei der Bremsanlage eines vor dem Anwesen abgestellten Pkw seinen Ausgang genommen haben dürfte. Wegen eines mechanischen Defektes entstand Reibungswärme, die das Fahrzeug schlussendlich in Brand setzte. Der Brand griff in weiterer Folge auf das gesamte Gebäude über und zerstörte weitere Oldtimer.