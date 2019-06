Vermutliche Beziehungstat in der Südsteiermark: Deutsche Urlauberfamilie machte Halt in Gralla, dabei dürfte der Mann seine Frau mit einem Messer attackiert haben. Kinder saßen im Auto.

Bluttat in Gralla

Das Rote Kreuz versorgte das schwer verletzte Opfer © Rotes Kreuz/Wiedner Rupert

Zu einer Bluttat kam es am späten Montagnachmittag in Gralla (Bezirk Leibnitz). Eine etwa 45 Jahre alte Frau aus Deutschland ist mit mehreren Stichwunden im Bauchbereich und am Hals aufgefunden worden. Die schwer verletzte Frau wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert.