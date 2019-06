In Graz lebender Slowene soll Anfang Mai in Liebenau mehrere Brandstiftungen begangen haben. Nun wurde er ausgeforscht.

In Graz gefasst

Polizei © Jürgen Fuchs

Fast einen Monat nach mehreren Brandstiftungen im Bezirk Liebenau hat die Polizei einen 32-jährigen Slowenen als mutmaßlichen Brandstifter ausgeforscht. Der Mann wird verdächtigt, in der Nacht zum 11. Mai in der Ziehrerstraße eine Restmülltonne, drei Parkplatzschilder und 28 Sitzauflagen in einem Gastgarten angezündet zu haben. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.