Der Wagen war 100 Meter abgestürzt © FF/Thomas Zeiler

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Sonntag gegen 18.40 Uhr zu einem schweren Unfall in Rachau aus. Nach ersten Informationen hatte eine Lenkerin auf einer Forststraße die Kontrolle über ihr Auto verloren - der Pkw stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.