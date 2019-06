Facebook

Mehrere Einsätze für den C14 © KLZ/Gernot Eder

Mehrere Einsätze flog das Teams des Rettungshubschraubers C14 am Sonntag: In Spital am Pyhrn in Oberösterreich hatte sich ein deutscher Bogenschütze verletzt, in Niederöblarn gab es einen Verletzten bei einem Traktorunfall - und ein Patient wurde nach einem Motorradunfall in Donnersbach vom Hubschrauberteam übernommen und ins Krankenhaus geflogen.