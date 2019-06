Facebook

Der Unfall war im Kreuzungsbereich beim Einkaufszentrum passiert © FF Liezen-Stadt

Wieder ein Unfall auf der B320: Bei einem Linksabbiege-Manöver in der Kreuzung beim Einkaufszentrum ELI in Liezen stießen am Samstag ein Pkw und ein Moped zusammen. "Bei dem Aufprall wurde der Lenker des Mopes schwer verletzt", heißt es bei der Feuerwehr - und: "Zwei zufällig anwesende Ärzte sorgten für eine sofortige medizinische Erstversorgung."