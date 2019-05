Facebook

Einbruch in Firmengebäude in Leoben-Göss © RHI AG

Das Forschungszentrum des Weltkonzerns RHI Magnesita in Leoben-Göss hatte in der Nacht auf gestern ungebetenen Besuch: Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, 23.15 Uhr, und Donnerstag, 10.20 Uhr, durch ein aufgezwängtes Fenster in das Firmengebäude ein und brachen dann Eingangs- und Innentüren von mehr als 100 Räumen auf, die sie durchsuchten. Schließlich schnitten sie einen Tresor mit einem Winkelschleifer vom Firmengelände auf.