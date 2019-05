Facebook

Bezirkshauptmannschaft Weiz © U. Patz

Die beiden Bauern (58 und 27 Jahre) hielten die Rinder auf ihrem Hof im Bezirk Weiz im Freigelände und teilweise in Freiluftstallungen. Der Amtstierarzt fand die Tiere am Mittwoch stark abgemagert und völlig verwahrlost vor. Zwei Rinder mussten sofort eingeschläfert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Männer wurden wegen Tierquälerei angezeigt.