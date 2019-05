Aus bislang unbekannter Ursache geriet Dienstagabend in Stainz ein Pkw in Brand. Der Lenker blieb unverletzt, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den nahen Wald verhindern.

Das Fahrzeug wurde bei dem Brand schwer beschädigt © FF Stainz

Zu einem Fahrzeugbrand mussten Dienstagabend die Freiwilligen Feuerwehren Rassach und Stainz ausrücken. Gegen 21 Uhr hatte ein Pkw auf einer Gemeindestraße in Herbersdorf aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Als die teilweise von einer Übung kommenden Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Der sichtlich geschockte Lenker hatte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien können und blieb unverletzt.