Vom Lawinenkegel aus machen sich die Hüttenwirte Wolfgang und Rita Höflehner einen Überblick über die Situation © Veronika Höflehner

Es ist der 17. Mai. Der Pickup rumpelt über den Forstweg zum Riesachsee, unter den Nebelschwaden rechts und links liegt Schnee. In der Kurve reißt der Nebel auf und gibt den Blick aufs Hochtal frei. Hier thront die Preintalerhütte auf 1656 Meter Höhe. „Wahnsinn, so viel Schnee“ entfährt es Wolfgang Höflehner. „Um diese Zeit treiben wir unsere Schafe normal auf’s Giglach, jetzt ist das noch ein Tourenskigebiet“.

Bei der Kaltenbachalm ist die Fahrt zu Ende, Lawinen haben die Straße unpassierbar gemacht. Eine schwierige Situation, so kurz vor Saisonbeginn: Die Schneemassen haben den straffen Plan von Rita und Wolfgang Höflehner ganz schön durcheinandergebracht.

Das Pächterehepaar wollte die Schutzhütte in den Schladminger Tauern eigentlich am ersten Juniwochenende aufsperren. Denn um im Sommer 120 Betten sowie Verköstigung der Wanderer über Klafferkessel oder Planai-Höhenweg zu garantieren, ist weit mehr notwendig, als man glaubt.

So braucht es rund 14 Tage, um die Hütte gästefit zu machen. Zwei Faktoren spielen dabei eine große Rolle: die Wasserversorgung und die Seilbahn. Im Herbst wird der Wasserlauf von der Quellfassung über den Sammelschacht bis zum Hochbehälter ausgelassen, der kleinste Tropfen kann die Leitung zum Platzen bringen.

Im Frühjahr muss das Wasser wieder in die Leitungen zurück, lecke Rohre und Dichtungen sind dabei keine Seltenheit. Jetzt liegt aber noch alles unter einer dicken Schneedecke. Die zweite Lebensader ist die Seilbahn aus den 1960er Jahren – eine Straße direkt zur Preintalerhütte gibt es nicht. „Pickt der Schnee auf dem Seil fest, hat das ein gewaltiges Gewicht. Fällt er hinunter, kann das Seil aus der Führung springen und wird zugeschüttet“, führt der 47-Jährige aus. Das war vor sieben Jahren der Fall: „Da habe ich zwei Tage lang nur geschaufelt und wir haben angefangen, alles zu Fuß raufzutragen“, erinnert sich Höflehner mit Schaudern.

Dieses Mal ist nicht so viel passiert: „Die Strebe einer Stütze muss ausgetauscht werden und der Draht für das Seilbahntelefon wurde niedergedrückt.“ Das Feldtelefon wird benötigt, um zwischen Berg- und Talstation zu kommunizieren, denn der Handyempfang ist schlecht. Klar ist auch: Heuer müssen auf alle Fälle einige Fenster ausgetauscht werden und die Holzlagerhütte braucht ein neues Dach. Die ersten Arbeiten im Haus sind dann schon Routine: „Die Hütte wird durchgelüftet und der Herd erstmals eingeheizt. Dann richten wir die Zimmer her“, zählt Hüttenwirtin Rita auf. Sie ist schon früh gut organisiert: „Beim Zuschließen im Oktober mache ich eine Inventurliste und kaufe ein, im April stehen die Kisten schon bereit.“ Seit 1971 sind die Höflehners Pächter der Preintalerhütte, 2011 hat Wolfgang die Aufgabe von Vater Franz übernommen. Großeltern wie auch ihre vier Kinder helfen mit, wann immer es geht. Verlassen können sie sich auch auf Koch Hajrudin „Harry“ Silajdzic, seit 16 Jahren – als „uneitle Arbeitskraft, die mit anpackt“ – mit von der Partie.

Eine Woche später: Der Schnee am Riesachsee ist weg, auch die Lawinen an den neuralgischen Stellen sind abgegangen. Ab 1500 Meter enden die positiven Nachrichten: „Hier ist noch alles zu, man kann nicht erkennen, wo der Weg verläuft“, erzählt Wolfgang. Damit ist klar, dass die Preintalerhütte nächste Woche noch geschlossen bleibt.

Als neuer Termin gilt Pfingsten. „Wir sind lieber ein paar Tage früher als geplant fertig. Das ist heuer wirklich ungewohnt“, drückt es seine Frau Rita aus. „Mir wär’s auch anders lieber“, pflichtet Höflehner bei, bleibt aber positiv: „So haben wir zumindest eine Woche gewonnen. Jetzt geht können wir alles erledigen.“