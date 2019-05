Unfall in St. Josef in der Weststeiermark. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C12 nach Graz geflogen.

Einsatz für den Rettungshubschrauber C12 © Jürgen Fuchs

Schwere Wirbelsäulenverletzungen zog sich ein 64-jähriger Mann zu, der am Freitag gegen 13 Uhr in St. Josef in der Weststeiermark mit dem E-Bike zu Sturz gekommen war.