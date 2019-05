Riesiges Glück hatte der Lenker eines Weingartentraktors Freitagmittag in Kitzeck. Er stürzte mit dem Fahrzeug rund 150 Meter ab und blieb so gut gut wie unverletzt.

Der Weingartentraktor stürzte rund 150 Meter ab © FF Fresing-Kitzeck

Die Serie der Traktorunfälle in südsteirischen Weingärten reißt nicht ab. Nachdem in Gamlitz binnen weniger Tage gleich zwei Mal Traktoren im steilen Gelände abgestürzt waren, kam es Freitagmittag in Kitzeck im Sausal zu einem weiteren Vorfall. Ein Arbeiter eines großen südsteirischen Weinguts war in einem Weingarten im Ortsteil Brudersegg mit Mäharbeiten beschäftigt. Gegen 11.30 Uhr geriet der Traktor in dem steilen Gelände plötzlich ins Rutschen. Der Lenker konnte das Fahrzeug nicht mehr bremsen und stürzte damit rund 150 Meter ab. Erst ein Aufprall in einer Baumgruppe brachte den Weingartentraktor zum Stillstand, der auf der Seite liegen blieb.