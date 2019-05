Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag Abend in Gratwein-Straßengel beim Starten eines Traktors.

68-Jähriger in Straßengel

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag Abend in Straßengel in der Gemeinde Gratwein-Straßengel nördlich von Graz. Ein 68-Jähriger führte mit zwei anderen Personen gegen 20 Uhr landwirtschaftliche Arbeiten durch. Laut Polizeiangaben wollte er die Ladefläche absenken und startete dazu den Traktor. Dabei übersah er allerdings, dass ein Gang eingelegt war.