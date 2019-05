Gleich zwei Mal rutschten in den vergangenen Tagen Traktoren in steilen Weingärten abwärts. Die Fahrzeuge stürzten um, die Fahrer kamen mit dem Schreck bzw. leichten Prellungen davon. Die Feuerwehr Gamlitz musste die Traktoren aufwändig bergen.

Der Traktorunfall am Dienstag im Ortsteil Eckberg © FF Gamlitz

Gleich zwei Unfälle in steilen Weinhängen gab es in den letzten Tagen in Gamlitz. Beide Male hatten die Fahrer, ein bekannter Winzer bzw. ein Angestellter eines Weingutes, Riesenglück. Sie wurden nicht bzw. nur leicht verletzt.