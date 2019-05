Unweit des Feuerwehrhauses in St. Josef/Weststeiermark kollidierten zwei Pkw. Feuerwehr unterbrach sofort Übung und ging in den Einsatz.

Die beiden Pkw kollidierten seitlich in einer Kurve © F. Harkam

Dass die Freiwillige Feuerwehr im Ernstfall rasch zur Stelle ist, ist bekannt. So schnell wie Dienstagnachmittag in St. Josef in der Weststeiermark (Bezirk Deutschlandsberg) ist das aber nur sehr selten der Fall. Einige Kameraden der örtlichen Feuerwehr trafen sich beim Rüsthaus gerade für eine Jugendbewerbsübung. Plötzlich kam einer der jungen Teilnehmer angerannt und alarmierte seine Kameraden, dass ober dem Feuerwehrhaus ein Verkehrsunfall passiert sei.