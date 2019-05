20-jährige Fichten, Eichen, Birken, Eschen und Buchen kaputt: Ein unbekannter Täter verursachte mehrere 10.000 Euro Schaden in Gleisdorf.

Mysteriöses Baumsterben in Gleisdorf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bäume wurden krank und starben binnen weniger Monate ab (Sujetbild) © Stefan Pajman

In Laßnitzthal (Gemeinde Gleisdorf) hat ein unbekannter Täter heimlich mehrere Bäume angebohrt und eine unbekannte Flüssigkeit hineingespritzt. Binnen einiger Monate starben auf zwei benachbarten Grundstücken die teils 20 Jahre alten Fichten, Eichen, Birken, Eschen, Buchen sowie Obstbäume, aber auch einige Jungbäume ab. Nun wird nach dem Täter gesucht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gleisdorf unter Tel. 059 133-62 64 erbeten.

Die Bäume wurden auf zwei eingefriedeten Privatgründen, in der der oder die Täter illegal eingedrungen sind, zwischen Oktober und Mai heimgesucht. Der oder die Unbekannte bohrten knapp oberhalb des Bodens mehrere sechs Millimeter dicke Löcher in die Stämme und befüllten diese mit einer Flüssigkeit. Insgesamt sind mehr als 20 Bäume betroffen. Innerhalb von drei bis sechs Monaten waren die Bäume kaputt. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Einer der Betroffenen lässt auf eigene Kosten seine Bäume untersuchen, um welche Flüssigkeit es sich handelt. Die Polizei Gleisdorf hat auch bereits einen Hinweis erhalten, dass auch in Kumberg einen ähnlichen Fall gegeben hat. Mögliche Zusammenhänge müssen erst ermittelt werden.