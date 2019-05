Facebook

Diesmal passierte der Unfall beim Klettern (Sujetfoto) © Getty Images

Es ist der zweite Unfall an einem Tag - einmal beim Bouldern, dann beim Klettern: Eine 33-Jährige und eine 52-jährige Bekannte, beide aus dem Bezirk Leoben, kamen am Sonntag in eine Kletterhalle in Judenburg. Zum Aufwärmen kletterte die 33-Jährige eine leichte Route und wurde dabei von der 52-Jährigen gesichert.