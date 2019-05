Der Schulwart entdeckte den Einbruch Samstagfrüh: Unbekannte Täter hatten in Neuer Mittelschule sogar einen Wandtresor aufgebrochen.

Einbruch in Schule

Unbekannte Täter brachen in die Neue Mittelschule Stainach-Pürgg ein © Fotolia

Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Freitag, 19.15 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, die Neue Mittelschule in Stainach-Pürgg heim: Sie brachen ein Fenster auf, gelangten so ins Gebäude, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und brachen einen Wandtresor auf. Ihre Beute: mehrere Laptops sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.