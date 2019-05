Kleine Zeitung +

Kaltfront zum Muttertag Zahlreiche Gewitter ziehen gerade über die Steiermark

Das Wetter spielt am morgigen Muttertag 2019 nicht mit: Viele Wolken, Regen in der Obersteiermark und Temperaturen zwischen 6 und 14 Grad Celsius. Gewitter am Samstag im Vorfeld der Kaltfront.