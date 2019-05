Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Einsatz beim Unfall auf der B 76 in Lannach war auch der Rettungshubschrauber Christophorus 12 © KLZ/Eder

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 76 Radlpassbundesstraße in Lannach. Ein 44-Jähriger aus Graz-Umgebung war nahe der Fahrbahn bei einer Tankstelle gerade mit Mäharbeiten beschäftigt. Er dürfte dabei kurz die Fahrbahn betreten haben. In dem Moment näherte sich ein Pkw, gelenkt von einem 28-Jährigen (aus dem Bezirk Deutschlandsberg), der von Lannach in Richtung Stainz unterwegs war.