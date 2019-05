Facebook

In der Justizanstalt Graz-Jakomini saß der Mann in U-Haft © APA/ERWIN SCHERIAU

122 Tage Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini, dann gab es einen Freispruch - nun will ein rumänischer Jurist von der Republik Schadenersatz. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier" in ihrer Samstagsausgabe. Demnach war der Mann in Verdacht geraten, Mitglied einer Bankomatknackerbande zu sein, in Rumänien verhaftet und an Österreich ausgeliefert worden.