Ausschließlich einstimmige Beschlüsse bei der ersten Konferenz der Feuerwehrreferenten. Zwei Kärntner Gesetzesnovellen, die derzeit in Begutachtung sind, werden bundesweit aufgegriffen.

Forderungskatalog an den Bund

Die Landesfeuerwehrreferenten Johann Tschürtz, Michael Schickhofer, Daniel Fellner, Bundesfeuerwehrkommandant Albert Kern und Kärntens Feuerwehrboss Rudolf Robin © Büro LR Fellner/Novak

Unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Vorschläge, unterschiedliche Forderungen hatten die jeweiligen Landesfeuerwehrreferenten und Landesfeuerwehrkommandanten in den letzten Jahrzehnten. Doch nach dem ersten österreichischen Feuerwehrgipfel, der am Mittwoch in Klagenfurt stattfand, sprechen sie erstmals mit einer Stimme und fordern den Bund zum Handeln auf.