Zeugin stellte ihn zur Rede 17-Jähriger wollte Apotheken-Tür einschlagen

Versuchter Einbruch in Apotheke in Krieglach. Medikamentensüchtiger Jugendliche scheiterte - und flüchtete. Er wurde im Zuge der Fahndung am Bahnhof Hönigsberg erwischt.