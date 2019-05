Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hütte und Auto sind schwer beschädigt © FF Altaussee

Mit einer ordentlichen "Rakete" war in der Nacht auf Sonntag ein 36-jähriger Salzburger auf der Landesstraße zwischen Bad Aussee und Altaussee unterwegs. Kurz nach Mitternacht verlor der Mann die Herrschaft über sein Auto und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen rollte über eine Wiese in Richtung Traunufer, krachte dann in ein an ein Haus angebautes Nebengebäude aus Holz. Dieses stürzte dabei ein. Auch am Auto dürfte Totalschaden enstanden sein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.