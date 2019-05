Um einen Maibaum in der Südsteiermark umzuschneiden, kletterten unbekannte Täter auf das Dach eines Feuerwehrautos. Der Maibaum blieb ganz, am Auto entstand aber Sachschaden.

Erst Eisenstangen im Maibaum konnten die Täter aufhalten © FF Breitenfeld/Tannenriegel

Besonders dreist gingen bislang unbekannte Täter beim Versuch vor, den Maibaum der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfeld am Tannenriegel (Marktgemeinde Schwarzautal) zu fällen. Vermutlich in der Nacht vom 30. April auf 1. Mai wollten sie den Baum mit einer Motorsäge umschneiden. Die Florianijünger hatten den Braten bereits gerochen und zur Absicherung ihr Mannschaftstransportfahrzeug unmittelbar vor dem Maibaum abgestellt. Das hielt die Täter aber nicht auf. Sie kletterten kurzerhand aufs Dach des Fahrzeugs und machten sich ans Werk. Erst die als zusätzliche Sicherung in den Maibaum eingearbeiteten Eisenstangen hielten sie auf. Zwei davon konnten die Täter entfernen, bei der dritten gaben sie allerdings auf und verschwanden.

