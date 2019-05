Kleine Zeitung +

Mit Minderheitensprachen und Spanisch Zentralmatura startet heute

Heute Montag geht der schriftliche Teil der Matura mit den Minderheitensprachen und Spanisch los, am Dienstag folgen zentral vorgegebene Aufgaben in Deutsch. Mit Spannung wird Mathematik am Mittwoch erwartet - hier wurde die Zentralmatura nach schlechten Ergebnissen im Vorjahr umgekrempelt.