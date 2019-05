Zuerst brannte ein Altartuch in einer Kirche in Weiz - dann ließ ein Gast mehrere Zimmerschlüssel in einem Hotel mitgehen. Jetzt stellte sich heraus: Es war derselbe Mann. Er wurde in die Justizanstalt Graz eingeliefert.

Der Mann hatte 80 Opferlichter angezündet und dann Papier drübergelegt © Helmuth Weichselbraun

Kurioser Fall in Weiz: Ein zunächst unbekannter Täter zündete am Montag in einer Kirche in Weiz 80 Opferlichter an und legte Papier drüber – die Flammen griffen auf das Altartuch über. Zum Glück bemerkten zwei Frauen den Brand und löschten ihn.