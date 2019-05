Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur musste am Staatsfeiertag zu einem Böschungsbrand ausrücken.

Böschungsbrand in Übelstein © FF Bruck an der Mur

Zu einem Böschungsbrand musste die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur am Staatsfeiertag ausrücken. Bei Übelstein brannte gegen Mittag ein Stück Murufer: Der Brand konnte, so die Feuerwehr, rasch gelöscht werden.