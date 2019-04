Tankstelle und Trafik Latex-Handschuhe, langes Messer: Grazer Polizei sucht Räuber

Ein Maskierter überfiel in Graz eine Tankstelle und eine Trafik, floh jedes Mal ohne Beute. Hinweise an die Polizei unter Tel. 059 133 60-3333

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizistin in der Nacht (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Die Ermittlungsgruppe Schloßberg hat zuletzt eine Reihe von Überfällen und Einbrüchen geklärt. Nun sind wieder Ermittler des Landeskriminalamt gefragt - nach zwei (versuchten) Raubüberfällen in Graz.

Im ersten Fall hat der Unbekannte in der Nacht auf Montag eine Tankstelle überfallen wollen. Um 2 Uhr tauchte der maskierte und bewaffnete Täter in der Tankstelle am Eggenberger Gürtel auf, forderte vom 51-jährigen Angestellten Bargeld. Als sich der Angestellte weigerte und kurzerhand den Hinterausgang nahm ("Ich rufe jetzt die Polizei"), türmte der verblüffte Täter ohne Beute.

Vermutlich derselbe Mann bedrohte Montagvormittag gegen 10.25 Uhr dann zwei Mitarbeiterinnen einer Trafik (Lazarettgasse) - ebenso mit einem Messer. Er forderte Geld, aber musste erneut türmen, nachdem ein Opfer lautstark um Hilfe geschrien und so ihren Chef alarmiert hat.

Es wurde niemand verletzt.

Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Hinweise an die Polizei unter Tel. 059 133 60-3333

Täterbeschreibung Mann, 20- 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schmale Statur. Vermutlich Inländer, steirischer Dialekt. Dunkelgrüne Kapuzenjacke (darunter rote Kleidung), schwarze Jogginghose, dunkle Sportschuhe, weiße Latexhandschuhe, dunkles Tuch und Sonnenbrille zusätzlich zur Kapuze als Maskierung. Der Mann war mit einem 30-50 Zentimeter langen Messer mit einer silbernen, spitz zulaufenden Klinge bewaffnet.