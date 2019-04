Mehr als 400 steirische Pädagogen waren mit Erasmus+ für einige Zeit im Ausland. Heute treffen sie sich in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ins Ausland reisen und dort etwas für die eigenen Schule lernen - das ist das Ziel von Erasmus+ für Pädagogen © Annika Loewe - Fotolia

Dass Studenten mit Erasmus ins Ausland gehen, ist weithin bekannt. Dass das auch für Lehrer, Direktoren oder Kindergärtnerinnen möglich ist, wissen nicht so viele. Dabei wird das EU-geförderte Mobilitätsprogramm Erasmus+ vom steirischen pädagogischen Personal rege genutzt: 420 Personen waren in den letzten zwei Jahren im Ausland, haben Kurse besucht oder sich Unterrichtssysteme angeschaut, wie Maria Pichlbauer, Leiterin des Servicereferats für EU/Internationalisierung in der Bildungsdirektion, erzählt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.