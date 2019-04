Ein Obdachloser (48) wurde in der Nacht auf Freitag von einem Regionalzug der ÖBB gestreift.

Mann wurde von Zug erfasst und schwer verletzt © Fuchs

Gegen 0.20 Uhr war ein 48-jähriger Lokführer mit einem Regionalzug der ÖBB auf der Südbahnstrecke in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Laut seinen Angaben sah er plötzlich in der Dunkelheit einen Mann, der neben dem Gleis unterwegs war. Der Lokführer konnte nichts tun, als der Mann vom Zug erfasst wurde. Er hielt den Zug sofort an und verständigte die Rettungskräfte.