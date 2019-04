Am Donnerstag kollidierte in Graz eine 55-jährige Pkw-Lenkerin beim Abbiegevorgang mit einer Straßenbahn. Dabei wurde ein rund eineinhalb Monate alter Säugling schwer verletzt.

Auto stieß mit Straßenbahn zusammen - Säuging wurde schwer verletzt © Fuchs

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag kurz nach 14.30 Uhr in Graz-Mariatrost. Eine 55-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz fuhr auf der Hilmteichstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Links hinter ihr auf dem Gleiskörper fuhr eine Straßenbahn (Linie 1) in dieselbe Fahrtrichtung.