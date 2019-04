Mittwochabend geriet in der Hofmannsthalgasse eine Saune im Keller eines Einfamilienhauses in Brand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz © APA

Was genau am Mittwochabend zum Brand einer Sauna geführt hat, ist noch unklar. Fest steht: Die Sauna im Keller eines Einfamilienhauses in der Hofmannsthalgasse (Graz-Eggenberg) wurde bei dem Brand vollständig zerstört.