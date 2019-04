Extrem-Radler Jacob Zurl und seine Freundin haben die Anschläge in Sri Lanka auf der Insel miterlebt. Derzeit sei die Lage noch immer angespannt, in der Nacht seien die Straßen menschenleer, berichtet der gebürtige Weststeirer.

Jacob Zurl tourt seit Mitte April durch Sri Lanka © Facebook/JacobZurl

Nach den Terroranschlägen in Sri Lanka am Osterwochenende ist die Zahl der Toten auf mehr als 350 gestiegen. "Die Lage ist noch immer angespannt", berichtet nun der steirische Extremsportler Jacob Zurl, der mit seiner Freundin seit zwei Wochen in Sri Lanka unterwegs ist - auf einer Rucksack-Tour zu Fuß und mit dem Zug, die von den Anschägen überschattet wurde.

