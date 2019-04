Zwei 28-jährige Rumänen sollen Mitte Oktober 2018 einen Diebstahl in Aflenz begangen haben. Sie wurden in Vorarlberg und Linz gefasst.

Mutmaßliche Einbrecher ausgeforscht © APA

Es war in der Woche von 12. bis 19. Oktober des Vorjahres, als es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Aflenz kam. Die Täter stahlen dabei einen Möbeltresor und verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.