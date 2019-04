Facebook

Schwerer Unfall auf der B69 © Postl/FF Leutschach

Auf der B69 in Kranach im Gemeindegebiet von Leutschach a. d. Weinstraße kam es am Freitag Mittag zu einem schweren Unfall. Ein Pwk-Lenker (17) aus dem Bezirk Leibnitz fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Grenzlandbundesstraße B69 von Leutschach kommend in Richtung Gamlitz. Dabei fuhr er mit seinem Fahrzeug auf das rechte Bankett, geriet daraufhin ins Schleudern und kam in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Motorradfahrer (68), der ebenfalls aus dem Bezirk stammt, entgegen, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und mit dem Pkw kollidierte.