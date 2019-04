Facebook

Der Motorradfahrer wurde unbestimmten Grades verletzt © Rotes Kreuz

Mit dem Motorrad war ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Murtal am Freitag gegen 10.45 Uhr auf der L537 von Zeltweg kommend in Richtung Fisching (Weißkirchen in Steiermark) unterwegs. Als er ansetzte, einen Lkw zu überholen, kam ihm ein Pkw entgegen. Der Motorradfahrer streifte den Wagen seitlich und kam zu Sturz - nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Judenburg eingeliefert.