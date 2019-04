Facebook

Mit dem Rettungshubschrauber C16 wurde der Mann nach Graz geflogen © Harald Hofer

Holzarbeiten wollte ein 39-Jähriger am Freitag gegen 16.30 Uhr an einem Waldrand in Zerlach (Kirchbach in der Steiermark) durchführen. Als er einen Bloch durchschneiden wollte, brach das Griffstück der Motorsäge - der Mann stürzte nach vorne, mit dem Gesicht in die laufende Säge.

