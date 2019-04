Seit Anfang April gibt es am Gesundheitstelefon Hilfe für alle, die einen Arzt brauchen. Der Andrang ist groß, zeigt eine erste Bilanz.

Gesundheitstelefon 1450 © Rotes Kreuz

Am Sonntag krampft der Magen, in der Nacht pocht der Zahn oder ein Husten quält. Betroffene wissen oft nicht was zu tun ist. Muss der Hausarzt aufgesucht werden, kann man die Symptome selbst behandeln oder ist sogar ein Facharzt erforderlich?