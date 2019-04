Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Feuer dürfte bei Sägearbeiten ausgebrochen sein © Robert Lenhard

Es war bisher größte Brand des Jahres in der Südsteiermark: Rund 100 Feuerwehrleute von 13 Feuerwehren kämpften am Montag beim Vollbrand eines Sägewerkes in St. Nikolai ob Draßling gegen die Flammen an. Mittlerweile konnten Brandermittler des Landeskriminalamtes die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen. Demnach dürfte der Brand bei Sägearbeiten ausgelöst worden sein. Bei den Arbeiten dürfte ein metallischer Gegenstand im Holz einen Glimmbrand ausgelöst haben, der sich in der Folge auf die gesamte Halle ausbreitete.